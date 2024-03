Quem é Fletcher, a 'Taylor' do Lolla que fala abertamente sobre sexo?

Fletcher, 29, é uma das atrações confirmadas no Lolla 2024. A cantora se apresenta na sexta-feira (22), no palco Budweiser, e também fará um sideshow na quarta-feira (20), no Cine Joia.

Quem é Fletcher

Cantora norte-americana tem estilo semelhante ao de Taylor Swift. Ela escreve músicas sobre seus antigos relacionamentos, revisitando momentos com ex-namoradas. "Eras of Us", por exemplo, é sobre as "eras" de um de seus relacionamentos.

Presa nas épocas de nós, uma história de amor. Tirando o fôlego direto nos meus pulmões. Garota dos meus sonhos, para sempre seremos jovens. Lembro exatamente como era.

Fletcher em "Eras of Us" (2023)

Lado mais sexual. Fletcher fala abertamente sobre sexo nas canções, inclusive dando detalhes explícitos sobre algumas situações. Em "Undrunk", ela fala sobre querer desfazer a noite anterior ou parar de amar alguém que a machucou.

Queria que eu pudesse ficar um pouco sóbria, então eu poderia não te ligar. Às 5 da manhã, eu não foderia você (...) Eu começo a me tocar com as fotos que você costumava me enviar. Eu deveria ter apagado, mas mantive em segredo.

Fletcher em "Undrunk" (2019)

Fletcher tem um EP chamado "The S(ex) Tapes" — "Os filmes de s(ex)o", em português. Ele foi inspirado no término com a youtuber Shannon Beveridge, 31, com quem se relacionou, entre idas e vindas, de 2016 a 2020.

No clipe de "Sex (With My Ex)" — "Sexo (com a minha ex)" —, ela e Shannon aparecem em diversos momentos íntimos (e quentes). Inclusive, Beveridge filmou e dirigiu todos os clipes da produção.

Fletcher lançou música dizendo que queria "provar" a namorada de sua ex. Em "Becky's So Hot" (2022), ela fala sobre Becky Missal, com quem Shannon se relacionava na época e quem Fletcher considerava bonita.

Vocês estão apaixonadas como nós estávamos? Se eu fosse você, provavelmente continuaria com ela. Me dá vontade de bater nela quando a vejo. Porque a Becky fica tão gostosa na sua camiseta vintage. Ela é aquela que eu deveria odiar. Mas quero saber o gosto que ela tem.

Fletcher em "Becky's So Hot" (2022)

@fletcher pre-save if you want to hear the full song next week and pre-order girl of my dreams if you want this shirt. link in bio ??? ? Becky's So Hot - FLETCHER

Após a música viralizar no TikTok, Fletcher lançou recentemente outra música sobre a garota, "Doing Better" (2024). Nela, ela fala sobre a fama que Becky recebeu com a canção e sobre como Fletcher segue tentando se recuperar do relacionamento com Shannon.

Sua namorada nunca me agradeceu por torná-la viral. Foda-se, eu sou o ídolo dela (...) Estou melhorando, tenho procurado meu próprio centro. Mas minha barriga ainda dói, por que o melhor parece pior?

Fletcher em "Doing Better" (2024)

Fletcher lançará um novo álbum no mesmo dia de seu show no Lollapalooza, chamado "In Search of the Antidote". "Doing Better" e "Eras of Us" são singles do projeto, além de "Lead Me On", que também já foi lançada.

Este álbum foi um mergulho profundo onde me perguntei o que realmente me curaria, e concluí que o amor é o antídoto. O amor sempre foi minha inspiração. Mas eu nunca tinha realmente olhado para ele pelas diferentes lentes e descoberto suas infinitas manifestações.

Fletcher sobre o álbum "In Search of the Antidote"

Artista iniciou a carreira em 2011, quando participou do reality The X-Factor. No programa, ela formou o grupo Lakoda Rayne, com mais quatro pessoas, mas foi eliminada na quinta semana da competição.