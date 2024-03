Famosos saem em defesa de Davi após Leidy jogar sua mala na piscina

Carolina Dieckmann, Jojo Todynho e Rodriguinho saem em defesa de Davi após Leidy jogar a mala com as roupas do brother na piscina do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Os participantes do BBB 24 (Globo), passaram uma madrugada intensa de brigas após o Sincerão. Entre todas as discussões, a briga entre Davi e Leidy chamou atenção dos espectadores, pois além de muitos palavrões e gritaria, a sister jogou as roupas de Davi na piscina.

"O que falta acontecer, gente? O Davi explodir?", questionou Carolina Dieckmann em suas redes sociais.

Rodriguinho também não aprovou a atitude de Leidy e disse: "Se eu tivesse lá não ia deixar ela fazer isso não, Leidy errou."

Jojo Todynho comentou o ocorrido em suas redes: "Se eu sou amiga do Davi, tinha sido expulsa! Porque ia mostrar para a Leidy o que é quando se mexe com um amigo meu".

Além das represarias contra Leidy, os famosos também chamaram atenção sobre os ataque racistas contra os participantes do BBB 24 (Globo). Giovanna Ewbank alertou em suas redes sociais: "Dá pra discordar do jogo da Leidy Elin sem ser racista."

Agora deixa eu falar de uma coisa muito séria. De novo!!! Dá pra discordar do jogo da Leydi Elin sem ser racista. BBB é um jogo e racismo é crime!!!! Já falei sobre isso algumas vezes e vou falar todas as vezes que for necessário. -- Giovanna Ewbank (@gioewbank) March 12, 2024

A cantora Ludmilla compartilhou em suas redes sociais um vídeo publicado no perfil do brother desejando força para ele continuar.

