'Família É Tudo': Quem armou para separar Tom e Vênus no passado?

Nos próximos capítulos da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), descobriremos que Brenda (Alexandra Richter) e Paulina (Lucy Alves) forem as responsáveis por separar Tom (Renato Góes) e Vênus (Nathalia Dill) no passado.

O casal foi vítima de uma armação quando eram noivos. Morando no exterior para fazer um intercâmbio, Tom foi flagrado por Vênus com outra mulher em sua casa. Acontece que o rapaz não sabia quem era a moça que estava lá, deixando claro que tudo não passou de uma armadilha para sabotar o relacionamento do casal.

Preocupada com o reencontro do neta de Frida (Arlete Salles) e de seu ex-marido, Brenda fala com Paulina. "Eu sempre soube que o seu filho amou mais a Vênus do que a mim... Mas eu achei que eles nunca mais iam se ver! Principalmente depois do que nós duas fizemos...", diz a mãe de Pudim (Antonio Caramelo).

A esposa de Ramón (Jayme Periard) confessa que as duas foram as responsáveis pelo falso flagra. "Fala baixo, Paulina! Você quer que alguém escute? Que descubram que fomos nós que plantamos aquela mulher na casa do meu filho, pra Vênus terminar com ele?", questiona ela para a ex-nora.

Elas garantem que farão de tudo para separar Vênus e Tom novamente se for preciso. "Desculpa, tô tão nervosa! Desde o divórcio eu tô assim! Eu amo o Tom, Brenda, ele é tudo pra mim. Eu preciso dele, preciso!", afirma Brenda. "Calma! Nós já separamos o Tom e a Vênus uma vez, se for preciso, separamos de novo!", responde a ricaça.

