Dois ex-integrantes do One Direction se apresentam no Brasil neste ano

Dois ex-integrantes do One Direction, Louis Tomlinson e Niall Horan, se apresentam em palcos brasileiros neste ano com seus shows de carreira solo. A boy band britânica, uma das mais queridas do mundo, terminou em 2016.

O que aconteceu

O cantor Louis Tomlinson volta ao Brasil, desta vez com a turnê "Faith in the Future World Tour". O britânico fará shows no Rio de Janeiro, no dia 8 de maio, na Jeunesse Arena, em São Paulo, no dia 11 de maio, no Allianz Parque, e em Curitiba, no dia 12 de maio, na LIGGA Arena.

A última passagem de Tomlinson pelo Brasil foi em 2022. Ele veio apresentar os shows do álbum "Walls", com ingressos esgotados e direito até a um show extra!

Já o irlandês Niall Horan traz ao Brasil a maior turnê de sua carreira até agora, "The Show Live on Tour 2024". O cantor promete apresentar músicas de todos os seus três álbuns solo, incluindo "The Show", seu lançamento mais recente. As apresentações acontecem em São Paulo, no dia 28 de setembro, no parque Ibirapuera, e no Rio de Janeiro, no dia 29 de setembro, no Rioarena.

Não há nada melhor do que ver a multidão cantar de volta para você com toda aquela emoção em seus rostos e saber que eles estão associando a música a algo significativo em suas próprias vidas. Para mim, isso é sempre a melhor coisa que pode vir de uma composição. Niall Horan

Niall Horan e Louis Tomlinson em show do One Direction, em 2015, em Los Angeles; boy band terminou no ano seguinte Imagem: Kevin Winter/Getty Images

Louis Tomlinson - Faith in the Future World Tour

Rio de Janeiro

Quando: 8/5, às 20h

Onde: Rioarena (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca)

Quanto: de R$ 155 (meia, cadeira superior) a R$ 720 (inteira, pista premium ou camarote)

São Paulo

Quando: 11/5, às 20h

Onde: Allianz Parque (av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca)

Quanto: de R$ 160 (meia, cadeira superior) a R$ 1.000 (inteira, deck)

Curitiba

Quando: 12/5/, às 20h

Onde: Ligga Arena (r.. Buenos Aires, 1,260 - Água Verde)

Quanto: de R$ 290 (meia, cadeira superior) e R$ 960 (inteira, pista premium)

Classificação: 14 anos; menores de 14 anos apenas acompanhados dos pais/responsável legal.

Ingressos à venda no site da Livepass

Niall Horan - The Show Live on Tour 2024

São Paulo

Quando: 28/9, às 20h

Onde: Parque Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, Vila Mariana)

Quanto: de R$ 230 (meia, pista) a R$ 1.432 (inteira, pista premium)

Rio de Janeiro

Quando: 29/9, às 20h30

Onde: Rioarena (av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca)

Quanto: de R$ 295,00 (meia, cadeira N1) a R$ 1.262 (inteira, pista premium)

Classificação: 16 anos; menores de 8 a 15 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais.

Ingressos à venda no site da Ticketmaster.