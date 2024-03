Alane conta para amigos desentendimento por causa de elástico de cabelo

Durante ação no BBB 24 (Globo), Yasmin pediu elástico de cabelo de volta para Alane e depois xingou a adversária para seu aliados. Momentos depois, na academia, a bailarina explicou para os amigos o que aconteceu.

O que aconteceu

Yasmin pediu de volta um elástico de cabelo que havia emprestado para Alane em outro momento. Sabendo que a modelo não usaria o elástico e o queria de volta devido aos embates que elas tiveram após o Sincerão, a bailarina reclamou, mas devolveu. Ao pegar o elástico, Yasmin xingou a bailarina para Giovanna, Buda e Leidy.

Na academia, Alane contou para Isabelle, Beatriz, Davi e Alegrette: "Na última prova do Líder, eu tava fazendo café e a Yasmin passou e eu falei: 'Oi, tu tem liga de cabelo?' Aí, ela falou 'tenho', tirou uma e me deu. Fiquei com a liga de cabelo, assim como todo mundo aqui fica com tudo quanto é liga de cabelo uma da outra".

A bailarina foi com o mesmo prendedor de cabelo para a ação de hoje (12) e contou para os brothers que Yasmin pediu para que ela devolvesse o prendedor.

"Ela fez 'ei' e apontou para o meu cabelo. Eu realmente esqueço que ela existe, eu esqueci que tinha brigado com ela, não me toquei... E perguntei: 'Tá feio?' E ela: 'Minha liga, né? Depois de tudo'", explicou Alane.

"Meu Deus do céu!", reage Matteus. "Tem 12 anos... 35 anos, uma mulher dessa", disse Beatriz.

"Falei assim: 'Tu quer que eu te devolva?', aí ela 'quero', sendo que tava de cabelo molhado, ela não ia prender o cabelo dela, só queria de birra mesmo", continuou a bailarina.

Tá bom, eu falei: 'tu é baixa, né?', só que eu não queria brigar no meio da publicidade, ponderou a sister.

Ela falou 'baixa é tu' e ficou resmungando lá", conclui Alane.

