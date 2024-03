'Eu não tô aqui para ficar servindo de palco pra ninguém', diz Leidy

Leidy Elin disse no Raio-X de hoje (12), que é uma pessoa reativa e não vai ficar servindo de 'palco' para outros aparecerem.

O que aconteceu

Na madrugada desta terça-feira (12), após o Sincerão, o clima ficou tenso na casa do BBB 24 (Globo). As discussões entre Davi e Leidy esquentaram e a sister jogou a mala do baiana na piscina.

Leidy Elin não mencionou o ocorrido no Raio-X, mas explicou que é uma pessoa reativa e que não vai ficar por baixo.

"Vou falar um pouquinho pra vocês de quem é Leidy Elin: Eu sou uma pessoa totalmente reativa em algumas situações e recíprocra também, ou seja, quando você manter aqui comigo, eu vou manter a educação, vou manter tudo. Se você falar mais alto comigo, eu vou falar mais alto com você e por aí vai", expôs a sister.

"Eu não tô aqui para ficar servindo de palco pra ninguém, entendeu? Vai falar, vai ter que tá preparado para escutar. Não sou palhaça de ninguém aqui dentro, pode estar com o premio na mão ou não, a gente não sabe de nada", continuou Leidy.

"Não estou ligando, eu vou ser eu", concluiu a sister.

