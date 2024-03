Esperta, Leidy abraça papel de vilã em definitivo e sabe o que faz

Após a discussão com Davi ontem (11) no BBB 24 (Globo), Leidy jogou as roupas do brother na piscina e conseguiu "desestruturar" seu adversário.

No Central Splash de hoje (12), Bárbara Saryne disse que Leidy "finalmente fez o que prometia" e criou um "grande VT" para o programa.

Leidy foi ótima, comprometida com o entretenimento. Prefiro alguém que tem o ímpeto de fazer alguma coisa, do que aqueles que ficam só no discurso derrotista. Leidy já sacou que pode estar perdendo, mas vai entrar para a historia. 'É vilã que quer? Então vou ser a vilã' Bárbara Saryne

Chico Barney brincou que a sister garantiu seu contrato em "A Fazenda", e Saryne salientou que, desse episódio, o único ponto negativo é que Leidy se prejudicou muito com o público.

"Além de arranjar uma treta dessa com o favorito, acho que não tinha motivo para essa reação dela", disse. "Olhando para o jogo, ela se prejudica, mas ao mesmo tempo, sai maior".

Já Davi, disse a comentarista, agiu como o que se espera de um campeão: "Em um primeiro momento, teve autocontrole para não cair na armadilha do rival. Mas, depois, planejou uma vingança, porque as pessoas querem torcer por quem está certo".

