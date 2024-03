Enquete UOL BBB 24: parcial indica quem deve sair após porcentagem mudar

Hoje (13), acontece o décimo segundo paredão do BBB 24. E ao que tudo indica, a eliminação de Yasmin Brunet deve deixar a casa mais vigiada do país. De acordo com a enquete UOL, atualizada às 16h28, a porcentagem de eliminação da modelo voltou a subir.

O que a enquete diz

Yasmin pode entrar na lista das maiores rejeições da edição e da história do programa, com 82,68% dos votos. Até então, Marcus Vinicius está com esse título no BBB 24, eliminado com 84,86% dos votos no paredão contra Davi e Isabelle.

Lucas Henrique aparece em segundo lugar na pesquisa, com 12,85%. Isabelle segue sendo uma das favoritas e tem apenas 4,48% dos votos para deixar a disputa pelo prêmio.

A votação é para eliminar um dos participantes. O resultado será divulgado no programa ao vivo de hoje. O BBB 24 começa logo após a exibição de "Renascer", a partir das 22h25.