Eduardo Costa explica mudança na aparência após seu rosto chamar atenção

Após chamar atenção com a sua nova aparência, Eduardo Costa explicou nas redes sociais a mudança radical em seu rosto.

O que aconteceu

O sertanejo disse ter emagrecido. "Emagreci 20 kg. Como tenho baixa estatura, o excesso de peso estava fazendo diferença no meu rendimento. O meu ganho de peso começou na época da pandemia, quando parei de frequentar a academia, mudei para a fazenda com a minha esposa e os filhos e ganhei bastante peso", contou em entrevista à IstoÉ

Ele ainda disse que fez o uso de um produto indicado pela mulher, a influenciadora fitness Mariana Polastreli. "O tratamento foi feito pelo Dr. Bernardo Guimarães, de Belo Horizonte (Minas Gerais). A minha mulher me acompanhou e incentivou. Segui os mesmos protocolos que ela faz para manter a boa forma"

No início do mês, Eduardo Costa chamou atenção nas redes sociais ao aparecer em um vídeo fazendo um tutorial de maquiagem e cuidando da pele. Com o rosto visivelmente mais magro, internautas comentaram a mudança de aparência do artista.