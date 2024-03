Eliana, bailarina do Faustão: os romances de Edu Guedes antes de Hickmann

Edu Guedes assumiu o namoro com Ana Hickmann nesta terça (12). Os dois já estavam sendo alvo de especulações sobre um possível romance devido a interações nas redes sociais e fora delas.

Este, porém, não é o primeiro relacionamento de Edu que chama atenção do público. O apresentador já se envolveu com outras personalidades da TV anteriormente. Confira:

Eliana

Imagem: Iude Richele / Divulgação

Edu foi casado com a apresentadora Eliana entre 2004 e 2007. Os dois se conheceram nos bastidores da Record, onde ambos trabalhavam.

Daniela Zurita

Daniela Zurita e a filha, Maria Eduarda Imagem: Reprodução/Instagram

O apresentador se casou novamente em 2008 com Daniela Zurita, filha de Ivan Zurita, empresário do ramo agropecuário e ex-presidente da Nestlé no Brasil. O matrimônio acabou em 2012. Juntos, eles são pais de Maria Eduarda, hoje com 15 anos.

Érica Reis

Imagem: Divulgação

Em maio de 2016, Edu fez sua primeira aparição pública com a então namorada Érica Reis. Assim como ele na época, ela também trabalhava na RedeTV!. Érica é jornalista e atuava como titular do "Leitura Dinâmica".

Jaque Ciocci

Jaque Ciocci e Edu Guedes Imagem: Reprodução / Instagram

Em junho de 2022, Edu assumiu namoro com Jaque Ciocci. Formada em arquitetura, Jaque atuava como bailarina no "Domingão do Faustão". Ela também passou a apresentar ações de merchandising no palco do então programa da TV Globo. No "Faustão na Band", ela já chegou ocupando o cargo de repórter. Eles permaneceram juntos até janeiro de 2024.