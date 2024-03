Dieguinho: Intervenção da Globo livrou Davi de mostrar seu pior lado no BBB

Furioso após Leidy Elin, 26, ter jogado suas roupas na piscina, Davi, 21, encheu um balde de água da piscina para se vingar da trancista, acordando-a com um banho gelado. No entanto, recuou no plano de revanche após receber uma advertência da produção para que não o fizesse.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Na visão de Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, não se tratou de uma injustiça do canal, mas sim de uma forma de preservar Davi e o próprio BBB 24. "Todos encararam como se a Globo estivesse deixando macetarem o Davi, sem o deixar macetar de volta. Mas já parou para pensar o que aconteceria se o Davi jogasse água na Leidy, ela fosse para cima dele e o Davi encostasse nela? Ele seria expulso, e a Globo perderia o principal atrativo da temporada, que é acompanhar essa saga do menino injustiçado."

Dieguinho entende que, uma vez consumado o contra-ataque de Davi a Leidy, seria impossível prever as consequências do que viria a seguir. "A Globo deu essa [chamada de] atenção no Davi para impedir que ele ficasse perto de uma provável eliminação. Não dá para controlar a reação da Leidy e do Davi a partir dos episódios que se sucederiam a esse banho de água gelada no quarto."

Quem mais se beneficiou com a atitude da direção, para Dieguinho, foi o próprio Davi, que evitou se queimar com a audiência e manteve-se como o favorito ao prêmio final do BBB. "A Globo, ao tomar a decisão de impedi-lo de molhar a Leidy, protege o Davi e se protege para garantir a final que todos querem ver, que é Davi campeão. Não foi uma injustiça [contra ele], mas uma jogada da emissora para impedir que o pior pudesse acontecer."

Sincero ou não, pedido de desculpas de Wanessa Camargo era necessário

Wanessa Camargo, 41, divulgou nas redes sociais um vídeo se retratando pelas atitudes que teve contra Davi Brito, 21, dentro do BBB 24 (Globo). Ela reconheceu que por vezes agiu contra o rapaz movida pelo racismo estrutural e declarou seu compromisso com a luta antirracista.

Para Dieguinho Schueng, a retratação feita por Wanessa é válida sendo sincera ou não. "É um pedido de desculpas que, independente de a intenção ser ou não limpar a imagem dela, é necessário, pelo alcance que ela tem. A mensagem dela vai ser absorvida por diversas pessoas que, talvez, achavam normal o comportamento que ela tinha lá dentro com o Davi e achavam exagero ficar criticando ela. Mesmo que as intenções sejam outras, acho válido ter esse tipo de posicionamento, sempre vou achar."

O Central Splash é exibido ao vivo de segunda a sexta-feira, às 18h, no canal de Splash no YouTube, com as principais notícias do dia e comentários de Dieguinho Schueng e convidados. Assista à íntegra:

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash