China testa inteligência artificial para neurocirurgiões em hospitais

Um centro de pesquisa de Hong Kong começou a testar uma inteligência artificial que visa ajudar neurocirurgiões em procedimentos complexos.

O que aconteceu

O Centro para Inteligência Artificial e Robótica lançou o experimento em sete hospitais de Pequim. Apoiados pela Academia Chinesa de Ciência, órgão estatal que supervisiona e financia projetos de tecnologia, a intenção é expandir o uso da I.A. para outras cidades nos próximos meses, segundo a Bloomberg.

I.A. foi batizada de CARES Copilot 1.0 e reúne artigos científicos e diretrizes internacionais da neurocirurgia. Com isso, médicos podem realizar "diagnósticos clínicos mais eficientes e melhores julgamentos médicos com base em referências", disse Liu Hongbin, diretor-executivo do Centro, em entrevista ao jornal South China Morning Post.

Modelo da I.A. é baseado no ChatGPT e em inteligência artifiial da Meta, o Llama 2. Tecnologia, chamada de "grande modelo de linguagem" (do inglês LLM), treina robôs para gerar textos com base em conhecimentos adquiridos, que usam grandes bancos de dados.

No caso da tecnologia para os médicos, o robô foi treinado com artigos científicos e imagens de ultrassonografia analisadas. Foram usados "milhares" de textos, fotos, imagens de ressonância magnética, tomografia computadorizada e imagens de ultrassom.

Robô também cita fonte de artigos. A empresa argumenta que a precisão das informações foi medida em 95%, aponta o South China Morning Post. O ChatGPT já foi alvo de críticas por inventar referências bibliográficas em suas respostas.