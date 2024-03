Bruna Marquezine exibe o look decotado que usou no Oscar 2024

Bruna Marquezine acaba de postar nas redes sociais alguns cliques do vestido que escolheu para aproveitar a cerimônia do Oscar 2024, no último domingo (10). A atriz brasileira foi à premiação em Los Angeles a convite da Warner Bros.

Decote até o umbigo. O look escolhido por Bruna Marquezine conta com dois grandes decotes, o primeiro, na frente, abre o vestido quase até o umbigo, enquanto o segundo deixa as costas expostas.

Estampado e acinturado. O vestido da atriz brasileira era feito de um fino tecido de estampa preta e dourada, quase parecendo uma animal print. A cintura de Marquezine ficou bastante marcada, enquanto a perna esquerda ficou em a mostra em uma longa fenda até a coxa.

Maquiagem neutra. Em um visual assinado pela marca de cosméticos da grife Yves Saint Laurent, Bruna apareceu com um pouquinho de sombra, um leve delineado e longos cílios, além de um batom de cor neutra, combinando com seu tom de pele.

"Bela", "Felina", "Afffff". Nos comentários do post, diversas celebridades, como Marina Sena e Gkay, aclamaram o look de Bruna, inclusive aplaudindo a presença da brasileira nessa premiação internacional, falando "Dona da p*rra toda".