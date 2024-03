'Betinho: No Fio da Navalha' é selecionada para o Festival de Cannes

Produção do Globoplay, 'Betinho: No Fio da Navalha' foi a única obra brasileira selecionada para o Festival Internacional de Séries de Cannes.

O que aconteceu

A série brasileira vai concorrer com as melhores obras televisivas do mundo. O festival acontece entre os dias 05 e 10 de abril em Cannes, na França.

Os vencedores serão anunciados na Cerimônia de Encerramento do Festival, no dia 10 de abril.

"Quando eu soube que o "Betinho" tinha sido selecionado pro Canneseries eu vivi um misto de sentimentos de tudo que vivi militando na área social nos últimos 30 anos, com o momento que estou vivendo hoje como showrunner. Estou em êxtase", comemorou José Junior, criador da série.

"Ficamos muito felizes com a seleção de 'Betinho: No Fio da Navalha' para o Canneseries porque é um reconhecimento internacional de uma história muito brasileira, que fala da memória do nosso país através da vida de um personagem corajoso e inspirador. Levamos Betinho para o Berlinale e agora essa oportunidade em Cannes reforça o apelo universal da série", completou Alex Medeiros, Head de dramaturgia & documentários dos Originais Globoplay, que também assina a redação final da série.

A série narra em oito episódios luta do sociólogo Herbert de Souza (1935-1997) por grandes causas sociais. Em seu caminho, o ativista enfrentou a AIDS, a ditadura militar, a hemofilia e tantos outros obstáculos pessoais, mas escolheu a fome da população como seu principal inimigo.

O elenco conta com nomes como Júlio Andrade ('Sob Pressão'), que também dirige a série, Humberto Carrão ('Todas As Flores'), Leandra Leal ('Justiça'), Andreia Horta ('Um Lugar Ao Sol'), Ravel Andrade ('Aruanas'), Walderez de Barros ('Éramos Seis'), Michel Gomes e Sirlea Aleixo.