Beatriz Milhazes apresentará retrospectiva no museu britânico Tate Saint Ives

A pintora brasileira Beatriz Milhazes exporá sua obra no Tate de Saint Ives, situado na Cornualha, sudoeste da Inglaterra, a partir de 25 de maio, anunciou nesta terça-feira o museu britânico.

"Tate Saint Ives apresentará uma importante exposição da obra de Beatriz Milhazes, um dos principais nomes da arte abstrata da atualidade", anunciou o museu em um comunicado sobre a retrospectiva da pintora modernista brasileira.

A mostra, denominada Maresias, percorrerá a obra de Milhazes desde 1989 e permanecerá aberta ao público até 29 de setembro.

"A exposição de Beatriz Milhazes celebrará a evolução da sua abordagem ao longo de quatro décadas, ao mesmo tempo que destaca a natureza como um tema duradouro e cada vez mais importante em seu trabalho", indicou o comunicado do museu sobre a retrospectiva da artista nascida em 1960 no Rio de Janeiro, onde vive.

A galeria na costa da Cornualha é uma das quatro da rede no Reino Unido, junto aos londrinos Tate Britain e Tate Modern e o Tate Liverpool.

Segundo o museu, "Maresias remete à brisa salgada do mar que faz parte do cotidiano de Milhazes na cidade litorânea do Rio de Janeiro. A exposição nos incentivará a refletir sobre nossa própria relação com o meio ambiente".

Milhazes já participou de exposições individuais em todo o mundo, incluindo no Turner Contemporary em Margate (sudeste do Reino Unido, em 2023), Long Museum em Xangai (China em 2021), Museu de Arte de São Paulo (Brasil, em 2020), Pérez Art Museu de Miami (Estados Unidos, em 2014/2015); Fundação Beyeler na Basileia (Suíça, em 2021), Fundação Cartier em Paris (França, em 2009) e Ikon Gallery em Birmingham (Reino Unido, em 2001).

O Tate Saint Ives foi inaugurado em 1993 no local de uma antiga fábrica de gás, próximo à praia de Porthmeor, uma das atrações turísticas do condado da Cornualha.

psr/zm/jc/fp

© Agence France-Presse