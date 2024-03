Yasmin detona postura de Alane: 'Tira do contexto para virar pauta social'

Yasmin Brunet criticou Alane no Raio-X do BBB 24 (Globo). A modelo reclamou que a rival pega falas e descontextualiza, gerando pautas sociais que a beneficiem.

O que aconteceu

A modelo indicou que achou que seria mais fácil participar do programa: "Ontem, com certeza, foi um dos piores dias aqui na casa para mim. É muito mais difícil estar aqui do que pensei. Pensei aqui em falar muitas coisas, mas nunca tem tempo suficiente para terminar de explicar".

A sister declarou que Alane descontextualiza falas e a alfinetou: "Quero só deixar muito claro, espero que vocês comecem a perceber, se não perceberam ainda, que a senhorita Alane faz uma coisa muito perigosa aqui na casa. Fez isso comigo ontem e já fez com diversas pessoas aqui. Ela pega frases ou coisas que você falou, tira completamente do contexto, muda e transfere para virar uma pauta social da própria cabeça dela, onde ela sempre é a pessoa perseguida, a coitada, como se ela nunca fizesse nada de errado".

Quando fala com uma voz doce, é muito menos perigoso. É muito sério o que ela falou ontem, eu expliquei melhor ontem quando estava com os meus amigos, sobre fé. Isso já está me enchendo o saco, não acho isso legal.

