Madrugada no BBB tem roupas jogadas na piscina, bate-boca e choro de Davi

Os brothers do BBB 24 (Globo) tiveram a madrugada agitada após mais um Sincerão que deu o que falar na casa. Confira os destaques da noite.

O que aconteceu

Davi e Leidy discutiram no fim do programa ao vivo e o brother chamou a trancista de "mulher baixa". Irritada com o rival, ela jogou a mala de roupas do rapaz na piscina.

Davi tentou reclamar do ocorrido com a produção, mas a equipe não abriu o Confessionário: "Isso é desclassificação."

Após a confusão na piscina, Alane e Isabelle levaram uma punição gravíssima: elas tentaram ajudar a recolher as roupas de Davi e entraram na piscina com microfone — o que é proibido.

Leidy também bateu boca com Alane depois do Sincerão e chamou a bailarina de "manipuladora": "Você e Bia eram as minhas aliadas."

Alane discutiu com Yasmin e trocou ofensas com a modelo: "Mimada, infantil e planta."

Yasmin chorou após o desentendimento com Alane e desabafou com seus aliados: "Essa menina é do mal, perigosa real. Imagina o que ela já fez lá fora na vida dela."

Beatriz provocou as rivais na cozinha da Xepa: "Fernanda, a falsa. Yasmin Brunet, a planta. E Pitel, a que não tem argumento e só fala 'bestagem'."

Matteus falou sobre o clima com Isabelle na casa e lembrou o affair com Deniziane: "Se tivesse a oportunidade de ficar, ficaria. Mas não em um momento assim."

Davi chorou ao desabafar com Isabelle sobre a treta na piscina com Leidy: "Todo mundo viu e ninguém falou nada."

