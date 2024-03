Matteus comenta se ficaria com Isabelle após affair com Anny no BBB 24

Em conversa com Alane e Bia no BBB 24 (Globo), Matteus falou sobre o clima com Isabelle na casa e comentou se teria ou não um affair com a manauara na casa.

O que aconteceu

Ontem (11), Isabelle confessou para Bia que "estava gostando de conhecer Matteus": "Eu resisti, confesso. Resisti por causa desse negócio do jogo."

Em papo com Matteus, a vendedora se desculpou pelas recentes brincadeiras mencionando a dançarina — ao que ele replicou: "Da minha parte, eu brinco e dou risada. Eu quero que fique um clima legal porque a gente tinha um clima assim com a Anny [Deniziane], quero que a gente siga assim."

O brother continuou: "A Isabelle é uma guria boa, não é com segundas intenções. E sou apaixonado por dançar assim."

Bia, então, disse que sentiu um "climinha" entre os dois — o que Matteus negou: "Da minha parte, não."

Eu fiquei com uma guria aqui dentro e eu não acho legal ficar com outra pessoa aqui dentro. Respeito muito a Anny e, como falei, não tem nada [com a Isabelle]. A gente ficou de conversar lá fora e falta um mês para terminar o programa. Matteus

Apesar do desabafo, o gaúcho confessou: "Eu também não quero prejudicar o jogo de outra pessoa. Minha intenção não é ficar com ninguém, eu não quero. Mas também se tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria. Mas não em um momento assim."

BBB 24 - enquete UOL: você apoia um romance entre Isabelle e Matteus? Resultado parcial Total de 2066 votos 39,35% Apoio, adoraria ver os dois juntos 46,32% Não, ele não superou a Deniziane ainda 14,33% Vish, vai atrapalhar o jogo dos dois Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2066 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

