Lucas desabafa sobre esposa no BBB 24: 'Estou expondo ela?'

No BBB 24 (Globo), Lucas Henrique desabafou com Leidy Elin sobre sua esposa, Camila Moura.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Leidy, Lucas Buda lembrou que a esposa não apareceu em seu vídeo do Anjo e disse estar preocupado: "Dia m*rda hoje! [...] Entendo que ela é reservada. Mas o que me pegou, que fiquem pensando é: será que estou expondo a Camila?"

O brother continuou: "Ela não queria ser exposta, não queria ser uma pessoa pública. Não é justo eu estar expondo ela para c*ralho."

Após o Almoço do Anjo, Camila debochou de Lucas — que chorou quando não a viu no vídeo: "Enquanto uns choram, as mulheres faturam", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

Camila sugeriu o fim de seu casamento há uma semana. Ela publicou fotos de Lucas no lixo e mostrou uma mala pronta após atitudes do marido com Pitel no confinamento.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 602408 votos 5,18% Isabelle 14,71% Lucas Henrique 80,10% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 602408 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash