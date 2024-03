BBB 24: Após treta, Leidy joga as roupas de Davi na piscina

Após bater boca com Davi no programa ao vivo de segunda-feira (11) do BBB 24 (Globo), Leidy Elin jogou a mala de roupas do brother na piscina.

O que aconteceu

No intervalo do programa, os dois se desentenderam enquanto Leidy falava sobre Davi ter a mania de não reclamar quando os aliados fazem algo: "Você é incoerente."

Os dois se xingaram aos gritos. A trancista ainda acusou o motorista de beber muito nas festas e "passar dos limites".

Irritada com o brother, Leidy foi ao Quarto Magia e pegou a mala de Davi. Ela se dirigiu à piscina jogou as roupas dele na água — em seguida, a sister provocou o rival.

Não sou baixa? Vou ser subterrânea com você! Vai no confessionário, agora! [...] Sou igual você, quero VT! Vai ficar só olhando para a minha cara? Fica olhando, que eu sou bonita. Leidy Elin

Leidy joga a mala de Davi na piscina e dispara: "Eu não sou baixa? Então, agora eu vou ser subterrânea" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/eM5QkQrvVQ -- Big Brother Brasil (@bbb) March 12, 2024

