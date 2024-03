Perfil oficial de Leidy no Instagram sai do ar depois de bate-boca com Davi

Nesta terça-feira (12), o perfil oficial de Leidy Elin no Instagram saiu do ar. A sister teve um embate direto com Davi após o Sincerão do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O perfil de Leidy não apareceu mais na barra de pesquisa nem mostrou o número de seguidores. Em comunicado no X (antigo Twitter), a equipe da sister indicou que a conta foi derrubada por não seguir as regras do Instagram.

No post, a equipe apontou que os limites foram ultrapassados e questionou: "Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntou para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiu. E sabem o que mais? Querem derrubar até o Twitter. Isso é jogo limpo?".

A conta saiu do ar depois da treta entre Leidy e Davi. Os dois discutiram no programa ao vivo e, depois, a sister jogou as roupas do adversário na piscina.

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E… -- Leidy Elin 🌪️ (@leidyelin) March 12, 2024

