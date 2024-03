Davi revela como quer se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina

Davi revelou seu desejo de se vingar após Leidy jogar suas roupas na piscina do BBB 24 (Globo). Os dois já haviam discutido aos gritos no fim do programa ao vivo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O brother indicou que pensa em mais de uma vingança contra a rival: "Eu tenho várias formas de me vingar, sabe? Eu posso pegar, cagar num saco e passar no travesseiro dela. Estou falando sério. Eu só penso, eu só pego pesado. Estou falando sério com vocês".

Com Alane, Beatriz e Matteus rindo, o baiano continuou: "Eu posso fazer xixi em uma vasilha e ficar guardando xixi, xixi, xixi e derramar tudo na cama dela, para quando ela deitar estar tudo molhado de xixi. Ou pegar o xixi e jogar na cabeça dela". Ele também disse que poderia jogar água nela.

Diante das declarações, a bailarina apontou: "Xixi na cabeça é forte. Jogar coisa na pessoa eu acho forte, na cama, ok".

Após listar o que faria contra Leidy, Davi recuou e afirmou: "Eu posso fazer tudo isso, só que tem uma questão. Tem uma questão que me pega, sabe? Eu fico pensativo, porque, assim, se eu for me vingar dela, eu estou me igualando a ela".

Em seguida, Matteus o aconselhou: "Fazer uma coisa muito pesada não existe, fica feio. Você não é disso. Eu sei que você é um cara que gosta de se defender e de ir a ferro. Mas, se defender a ferro é uma coisa, isso aí é falta de respeito. Isso aí que ela fez é uma sacanagem".

BBB 24 - enquete UOL: Davi deve se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina? Resultado parcial Total de 277 votos 15,16% Sim, Leidy merece a vingança 41,52% Não, Davi deve focar no jogo 43,32% Sou a favor da treta generalizada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 277 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash