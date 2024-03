Davi reclama após Leidy jogar roupas na piscina: 'Isso é desclassificação'

Davi reclamou no BBB 24 (Globo) após Leidy jogar as suas roupas na piscina. Minutos antes, os dois haviam discutido no programa ao vivo.

O que aconteceu

Após Leidy jogar a mala de Davi na piscina, o brother foi direto ao Confessionário. Por sua vez, a trancista disse que foi informada que poderia agir dessa forma.

Davi afirmou que, pela regra do jogo, não é permitido provocar os adversários: "Isso é provocar. Eu quero saber da produção se pode provocar. Se puder, vou entrar no VIP e começar a comer. Vou pegar os ovos de todo mundo e jogar no lixo. Vou jogar fora, quebrar ovo. Isso é provocar!"

O brothers passou alguns minutos esperando a porta do Confessionário ser liberada, mas a produção não a abriu: "Não vai ficar assim não."

Provocar o adversário intencionalmente é ato de desclassificação. Eu não vou discutir com ela. Isso é regra do jogo. A gente segue regras e isso é uma regra do jogo! Se isso puder ser feito, não tem problema. Aí eu vou partir para a provocação e minhas atitudes vão ser de provocar também! Davi

