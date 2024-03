Davi diz que Leidy queria que ele a agredisse: 'Meu erro foi dar ibope'

Davi reclamou da treta com Leidy no BBB 24 (Globo). O baiano desabafou com Beatriz nesta terça-feira (12).

O que aconteceu

O brother apontou seu erro na discussão com a rival: "Meu erro foi dar ibope para ela. Ela que começou a brigar lá dentro, não deixei barato e rebati. Aí ela pegou as minhas roupas e jogou na piscina, isso não se faz".

Davi admitiu não ter conseguido dormir com as provocações: "Não consegui dormir, essas paradas não se faz, provocações... ela me provocou. Eu ia fazer miséria, só que aí ela pode fazer comigo e eu tenho que ter paciência, calma? Estava na paz na sala com Matteus e ela foi se meter (...). As pessoas querem me colocar em lugares que não são meus".

Ele alfinetou ainda a falta de posicionamento da rival: "Não sabe falar. Na hora que tem que se posicionar, não se posiciona. Fica comprando a briga dos outros. Nunca vi a Leidy fazer nada no jogo. As tretas dela são por causa dos outros (...) Ela: 'me bata, me bata', querendo que eu agredisse ela".

Leidy e Davi discutiram no programa ao vivo após o Sincerão. Após a treta aos gritos, a trancista jogou as roupas do motorista de aplicativo na piscina.

