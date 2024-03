Davi recua e nega vingança contra Leidy: 'Tem que haver o respeito'

Davi recua sobre se vingar de Leidy no BBB 24 (Globo). No Raio-X desta terça-feira (12), o baiano reclamou da rival por jogar suas roupas na piscina.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O brother indicou que Leidy passou dos limites: "A situação que aconteceu ontem aqui na casa, depois do Sincerão, é muito séria, complicada para mim. Aqui dentro, a gente tem que ter respeito pelas pessoas, eu respeito muito as mulheres aqui dentro, só que ontem a Leidy Elin passou do limite, pegou as minhas roupas e jogou na piscina".

Ele recalculou a rota e revelou que não pretende se vingar: "Está tudo bem, tenho várias maneiras de me vingar disso, mas vou acabar deixando isso quieto. Acho que tem que haver o respeito".

As pessoas dentro da casa, tirando as pessoas que estão comigo, que são meus aliados, estão me colocando em lugares que não são meus. Estão me colocando como uma pessoa má, eu não sou, eu sou uma pessoa muito prestativa, amiga, alegre, só que elas não enxergam isso. Elas me enxergam como uma pessoa que está aqui para prejudicar os outros.

BBB 24 - enquete UOL: Davi deve se vingar de Leidy após ter roupas jogadas na piscina? Resultado parcial Total de 3131 votos 30,88% Sim, Leidy merece a vingança 54,52% Não, Davi deve focar no jogo 14,60% Sou a favor da treta generalizada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3131 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash