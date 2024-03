BBB 24: Davi chora e desabafa com Isabelle após treta com Leidy

Em conversa com Isabelle no BBB 24 (Globo), Davi desabafou sobre a treta com Leidy Elin — que jogou suas roupas na piscina após o último Sincerão.

O que aconteceu

No papo, Davi afirmou que ficou sem reação ao ver Leidy jogar sua mala na piscina — e que o pior foi perceber que os colegas não fizeram nada: "Todo mundo viu e ninguém falou nada."

O brother continuou: "Eu faleu um 'psiu', Isabelle. Eu fiz assim: 'psiu', e todo mundo partiu para cima de mim. Ela jogou as minhas roupas na piscina e ninguém falou nada. Você sabe o que é isso?"

O baiano disse que não faria isso com ninguém da casa: "Já tive brigas maiores do que a que tive com ela aqui. Com o Bin, com o Nizan..."

Isabelle consolou o rapaz: "Ninguém falou nada, mas as pessoas não concordam com isso. Uma coisa é discutir, mas isso não se faz."

Davi afirmou que pensou em vinganças contra Leidy, mas que tem medo das consequências — e de perder sua bolsa para a faculdade: "Não sei onde isso chegaria. Se eu começar a provocar ela, posso perder tudo e a minha faculdade. Pode me prejudicar, cara. Não sei se ela tem um propósito na vida, mas eu tenho."

Mais tarde, o brother chorou na área externa e comentou baixinho: "Tenho que ser forte."

