Davi ultrapassa 7 milhões de seguidores no Instagram após embate com Leidy

Davi supera 7 milhões de seguidores no Instagram após treta aos gritos com Leidy no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

O participante ultrapassou os 7 milhões de seguidores na rede social. Em post, comemorou a conquista.

Equipe de Davi reforça rumo à final. "E no meio de tudo isso, nossa família cresce cada dia mais. O Davi, neste momento, não imagina a quantidade de pessoas que conquista diariamente aqui fora. Nossa eterna gratidão a cada um. Queremos toda a tropa do Davi junta, rumo à final", escreveu na legenda.

Leidy e Davi tretaram aos gritos. Após a discussão, a trancista jogou as roupas de Davi na piscina.

