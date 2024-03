Além de Xamã em 'Renascer', outros galãs exibiram o bumbum em novelas

Em capítulos recentes de "Renascer" (Globo), Xamã apareceu sem roupa e mostrou o bumbum. A cena levou a novela para os assuntos mais comentados das redes sociais.

O personagem tirou todas as vestimentas e pulou no rio. Ele foi visto nu por Ritinha (Mell Muzzillo). "Valei-me Deus o que qué isso, Damião?", questionou ela ao ver o moço pelado.

Damião (Xamã) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

"[Fazemos as cenas mais quentes] Sempre com profissionalismo e respeito, diz Xamã para Splash sobre as cenas sensuais de "Renascer". "A gente tem uma equipe incrível ao nosso redor, dando todo suporte não só em cenas intensas assim, mas nas de emoção, em cenas que tenho que demonstrar muito de mim, tirar alguma coisa de lá de dentro. Esse turbilhão de emoções é um pouco de Damião. Sensualidade, solidão, um pouco de poesia."

O 1º nu masculino em novelas foi feito por Pedro Paulo Rangel, em 1975, na novela "Gabriela". Porém, por causa da censura durante a ditadura militar, nada de explícito foi exibido ao público. Com o fim da ditadura, atores pelados em telenovelas passou a ser algo mais frequente.

Marcos Palmeira

Na novela "Porto dos Milagres", de 2001, Marcos Palmeira vivia o pescador Guma. O protagonista da novela exibiu o bumbum em cena de pós-sexo com Lívia (Flávia Alessandra).

Marcos Palmeira em 'Porto dos Milagres' Imagem: Reprodução/Globoplay

Vladimir Brichta

Vivendo Ezequiel, em "Porto dos Milagres", Vladimir Brichta ficou sem roupa durante uma cena na praia. Era a estreia do ator nas novelas.

Ezequiel (Vladimir Brichta) em 'Porto dos Milagres' Imagem: Reprodução/Globoplay

Thiago Lacerda

Otávio (Thiago Lacerda) é flagrado nu em um barco com a namorada, a famosa Maria Clara (Malu Mader) em "Celebridade", novela de 2003. O bumbum do personagem chegou até mesmo a aparecer na Fama, revista de fofocas que existia na trama.

Otávio (Thiago Lacerda) na revista Fama da novela 'Celebridade' Imagem: Reprodução/Globo

Thiago Fragoso

Em 2011, no remake de "O Astro", Thiago Fragoso tirou toda a roupa. Seu personagem fica totalmente nu, em uma festa, ao abrir mão de todos os bens do pai, inclusive as roupas que estava vestindo.

Thiago Fragoso sem roupa em 'O Astro' Imagem: Reprodução/Globo

Rodrigo Lombardi

Logo no 1º capítulo de "Verdades Secretas, novela de 2015, Alex (Rodrigo Lombardi) surge nu. Depois disso, o personagem aparece ainda várias vezes pelado, em cenas de sexo com Angel (Camila Queiroz), Carolina (Drica Moraes), Larissa (Grazi Massafera) e Samia (Alessandra Ambrósio).

Rodrigo Lombardi e Alessandra Ambrósio em 'Verdades Secretas' Imagem: Reprodução/Globo

Reynaldo Gianecchini

A 1ª vez que o bumbum de Reynaldo Gianecchini aparece em "Verdades Secretas" é durante um banho. Durante a novela, o ator surge mais vezes sem roupa em cenas de sexo com outro homem.

Reynaldo Gianecchini em 'Verdades Secretas' Imagem: Reprodução/Globo

Mateus Solano

Mateus Solano viveu o vilão Rubião na novela de época "Liberdade, Liberdade", de 2016. Acusado de trair a realeza, o personagem é preso em uma cena onde fica sem roupa.

Mateus Solano nu em 'Liberdade, Liberdade" Imagem: Reprodução/Globo

David Junior

Em "Liberdade, Liberdade", David Junior mostrou seu bumbum em cenas de sexo com Maitê Proença. Na trama, ele vivia Saviano, um homem escravizado que transava com a dona da casa.

David Junior exibiu o bumbum em 'Liberdade, Liberdade' Imagem: Reprodução/Globo

Chay Suede

Na novela "Segundo Sol", de 2017, Chay Suede exibiu seu bumbum em uma cena onde seu personagem deixa a toalha cair. Em "Travessia", de 2022, o ator voltou a aparecer totalmente nu.

O bumbum de Chay Suede em 'Segundo Sol' Imagem: Reprodução/Globo

Romulo Estrela

Sai Rodrigo Lombardi e entra Romulo Estrela como protagonista da continuação de "Verdades Secretas". Lançada em 2021, a novela trouxe o protagonista em várias cenas de sexo sem nenhuma roupa.

Romulo Estrela em 'Verdades Secretas 2' Imagem: Reprodução/Globo

Caio Castro

Em "Todas as Flores", de 2022, Caio Castro viveu Pablo. O ator exibiu o bumbum em cenas quentes com a atriz Letícia Colin.

Caio Castro e Letícia Colin em 'Todas as Flores' Imagem: Reprodução/Globo

Nicolas Prattes

Nicolas Prattes mostra o bumbum em "Todas em Flores" quando seu personagem troca de roupa na prisão. Ao decorrer da história, ele é exibido mais vezes pelado, durante cenas no chuveiro e de sexo.