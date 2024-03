Águas termais de Rio Quente (GO) vêm de chuvas de mil anos atrás; entenda

Água quentinha e supostamente com propriedades terapêuticas, mas de onde ela vem? Estamos falando de Rio Quente, cidade goiana com pouco mais de 4.000 habitantes, vizinha da famosa Caldas Novas, e onde fica o complexo hoteleiro Rio Quente Resorts e o parque aquático Hot Park.

Talvez você esteja se perguntando: mas é uma cidade? Sim, ela foi emancipada em 1988 depois de uma disputa política para se separar de Caldas Novas. Juntas, elas formam a maior estância hidrotermal do mundo.

Por muito tempo muita gente acreditou que a origem das águas termais da região —que vem do rio Quente, que é nome da cidade e do rio— era um vulcão extinto há 600 milhões de anos, que tinha atividade próxima à superfície e, por isso, aquecia as águas, mas não é, e o processo é muito mais curioso e complexo do que você imagina.

Piscinas naturalmente quentinhas 24 horas por dia

Parque das Fontes: está vendo a fumacinha saindo da água ao fundo da imagem? Imagem: Divulgação/Aviva

O que acontece é um fenômeno natural, a geotermia, que é o calor da própria terra, e é consequência das características geológicas da Serra de Caldas Novas, de onde vem as águas minerais e termais.

A serra é formada por várias rochas, principalmente quartzitos, estas, sim, são responsáveis pelo processo de armazenamento e mineralização das águas. "À medida que ela vai se infiltrando, vai também se mineralizando, por conta do tipo de rocha da região", explica Ana Araújo, engenheira ambiental da Aviva, empresa que administra o complexo Rio Quente.

A principal fonte de aquecimento é o gradiente geotérmico (taxa de variação da temperatura do interior da Terra) da crosta terrestre, no qual a Serra de Caldas é a principal área de recarga do aquífero termal.

O aquecimento das águas naturais acontece quando a água da chuva penetra nas fissuras da Serra de Caldas Novas, infiltrando-se devagar pelo solo, chegando a grandes profundidades, de cerca de mil metros. À medida que descem, vão se aquecendo progressivamente em função do gradiente geotérmico das rochas, elevando a temperatura para cerca de 60ºC.

"A gente contratou uma empresa especializada em fazer estudos hidrogeológicos. O propósito é realmente entender a fundo toda a região, as particularidades desse processo, por que a vazão às vezes diminui ou aumenta, por que que tem uma variação de temperatura, e o principal é entender o que nós podemos fazer para ajudar a preservar esse bem mineral", diz a engenheira ambiental.

Uma vez aquecidas, adquirem pressão, como se fosse uma panela de pressão, voltam por fendas e misturam-se, já perto da superfície, com infiltrações do lençol freático, temperando a água, ou seja, dando uma esfriada, chegando, em média, a uns 37,5ºC.

Este tempo de penetração e retorno da água até o Parque das Fontes leva cerca de mil anos. Ou seja, o nosso banho quentinho é com chuvas de mil anos atrás.

As águas do Rio Quente Resorts são ricas em oligoelementos e sais minerais que possibilitam diversos usos terapêuticos. As águas minerais e termais possuem um complexo químico-mineral alcalino, constituído de bicarbonato de cálcio e magnésio. São indicadas para o tratamento complementar de alergias, problemas reumatológicos, gastrite, problemas de pele e articulações, artrite, nevralgia, entre outros.

"Temos insurgências [olho-d'-água] nas rochas, tanto nas minas quanto nas piscinas, então quando vocês entram e veem que tem umas bolhinhas de água, são insurgências de água termal que entra em contato com esse lençol freático", diz Ana.

Como o complexo cuida da água?

Parque das Fontes funciona 24 horas Imagem: Divulgação/Aviva

Parque das Fontes funciona 24 horas Imagem: Divulgação/Aviva

Quando a reportagem esteve em Rio Quente, a engenheira ambiental explicou que o complexo responde, em termos legais e oficiais, ao Departamento Nacional de Mineração, já que a água é considerado um bem mineral, e não "apenas água", senão responderiam à Ana (Agência Nacional das Águas).

Perguntando sobre como funciona você ter uma empresa privada —que portanto cobra para que você possa usufruir das águas quentinhas— num local em que corre um rio tão precioso e que deveria ser público, Alessandro Cunha, CEO da Aviva, contou que, hoje em dia, com as leis vigentes, algo parecido não seria mais possível, e que eles pagam uma espécie de taxa para a União por cada banho realizado no complexo, calculada com base na quantidade de hóspedes.

Algo semelhante acontece na Costa do Sauípe, administrado pela mesma empresa, que foi construída dentro da praia, o que hoje em dia não é mais permitido.

O primeiro uso das águas termais é para balneário nas piscinas do Parque das Fontes. Lá, a água, por ser natural, límpida, abundante e corrente (mais de 4,6 milhões de litros de água por hora) nem precisa de tratamento para assegurar o padrão de qualidade. E não se engane como eu, as rochas que há no fundo das piscinas são todas naturais, não foram organizadas por ação humana, e, sim, pela natureza.

Foi a natureza que tratou de "organizar" essas rochas no fundo das piscinas termais Imagem: Divulgação/Aviva

Já o segundo aproveitamento, é para consumo humano e nas piscinas dos hotéis, Hot Park e Praia do Cerrado, sendo feita uma desinfecção simples com cloro produzido internamente.

O terceiro uso é para irrigação dos jardins.

E, por fim, a água utilizada para consumo nas diversas atividades do complexo é tratada em um estação própria de tratamento de esgoto antes de ser devolvida ao rio Quente.

O que tem pra fazer lá?

O Rio Quente Resorts teve início lá nos anos 1960, por isso muita gente hoje na casa dos 30/40 anos tem memória afetiva de infância de ter passado férias na famosa Pousada do Rio Quente. O local passou por diversas transformações e modernizações ao longo dos anos.

Hoje em dia é um grande complexo hoteleiro, são seis opções de hospedagem: Turismo, Cristal, Pousada, Giardino, Luupi e Eco Chalés, cada um em uma categoria e com diferenças entre o que é oferecido. Vale se informar. Nas diárias está inclusa meia pensão, que pode variar entre café e almoço ou café e jantar. Há diversos tipos de restaurantes no complexo para experimentar.

No lazer, há o Parque das Fontes, que funciona 24 horas por dia e possui oito piscinas de águas quentes, com duchas e ofurôs naturais, bares molhados e saunas. Cada hotel tem também a sua piscina quente. No Cristal, há uma com borda infinita que dá vista para um pôr do sol nas árvores de tirar o fôlego.

Piscina do Hotel Cristal Imagem: Divulgação/Aviva

Para quem não consegue ficar sem se exercitar, há uma sala de exercícios com vista para a mata do Cerrado.

Há uma farta programação de espetáculos no Toldo do Bosque.

Atividades de entretenimento educativo para crianças com a Turminha da Zooeira, que conta com personagens representando animais que ensinam crianças e pessoas adultas sobre sustentabilidade.

E os hotéis também têm extensa programação de entretenimento para adultos e crianças.

E, é claro, tem o Hot Park, um dos 10 parques aquáticos mais visitados do mundo em 2022. O lugar é democrático e agrada tanto quem quer relaxar quanto quer diversão e aventura.

Vista aérea do Hot Park Imagem: Divulgação

Para quem gosta de relaxar, a dica é o Lazy River ou as atrações opcionais mergulho e caiaque (pagos à parte).

Para quem curte emoção e aventura, os destaques são o Turbilhados, o Xpirado e o Half Pipe. Falamos bastante das opções aventureiras aqui.

Half pipe, atração do Hot Park Imagem: Divulgação

Para toda a família curtir junta, tem o Hotibum, o Clubinho e a Praia do Cerrado, a maior praia artificial com águas naturalmente quentes do mundo.

Praia do Cerrado: calminha, quentinha, mas com 9 tipos de ondas artificiais Imagem: Divulgação

Hotibum, atração para adultos e crianças Imagem: Bárbara Paludeti/UOL

O local também possui quadras de areia para esportes como vôlei, futebol, tênis e o que mais a imaginação permitir, e muitas outras opções de entretenimento e restaurantes.

Quero ir. Quanto custa?

Rio Quente fica a uns 30 minutos do aeroporto de Caldas Novas —que não tem uma grande variedade de voos—, e a umas 2 horas do aeroporto de Goiânia —então, além da passagem aérea, coloque o valor do transfer na conta. Dependendo de onde você está, dá para ir de carro também. De São Paulo, dá pouco mais de 9 horas de viagem.

Uma busca simples no site, escolhendo o Hotel Turismo no começo de abril: suíte família (26 m²) para 2 adultos, 2 crianças (de 5 e 10 anos), por 5 noites, ficou cerca de R$ 10.700 (pagamento à vista via Pix), com café e almoço inclusos, e acesso ao Hot Park em todos os dias da hospedagem (no entanto, às quintas o parque fecha para manutenção). Há sempre promoções em datas comemorativas, códigos de desconto e opção de parcelamento em 18 vezes sem juros.

Foto aérea do Hotel Turismo, com a serra de Caldas Novas ao fundo Imagem: Divulgação/Aviva

Ingressos avulsos do Hot Park variam de R$ 135 (valor promocional) a R$ 370 (com acesso também ao Parque das Fontes). Há descontos em datas comemorativas, aniversário, compra para grupos e se você adquirir para mais de um dia.

*A jornalista viajou a convite da Aviva.