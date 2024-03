'A hora dela vai chegar', diz Davi sobre Leidy

Na academia do BBB 24 (Globo), Davi retomou com os seus aliados o assunto das roupas na piscina e desabafou sobre o comportamento dos outros participantes do reality.

O que aconteceu

"Mas eu acho que vai chegar a hora dela. O que ela fez ontem não vai passar em branco, não. Não vai passar em branco. A hora dela vai chegar", disse Davi sobre Leidy ter jogado sua mala na piscina.

Matteus saiu da academia e Beatriz opinou: "É complicado, gente. Eles estão passando do ponto do jogo".

"O que ela fez comigo ontem... Não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Não vai. O Brasil vai cobrar dela", disse Davi.

"É... eu acho que é uma coisa que eu entendo que tu queira te vingar e tudo mais", ponderou Alane.

"Eu não quero me vingar, não", respondeu o baiano.

"O fato de estar sendo gravado e as pessoas estarem vendo, talvez a vingança chegue para ela sem tu nem precisar se mexer", analisou a bailarina.

"É f*da! Você ir para seis paredões com nove votos, receber cinco baldes de tinta na cabeça. Todo Sincerão você estar sendo citado. Você está na história de todo mundo... Ontem eu arrumei aquela mesa toda, a Giovanna veio e tirou todos os pratos da mesa", desabafou Davi.

