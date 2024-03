20 anos de amizade: como Ana Hickmann e Edu Guedes se conheceram?

Ana Hickmann, 43, anunciou o seu namoro com Edu Guedes, 49, nesta terça-feira (12), em uma publicação nas redes sociais após 20 anos de amizade.

Mas, como eles se conheceram?

Em 2004, Ana Hickmann estreou na televisão como colunista de moda, no programa Tudo a Ver, revista eletrônica da Record. No mesmo programa, Edu Guedes também trabalhava apresentando um quadro de culinária.

Em 2005, os dois deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos no Hoje em Dia. Ao lado de Britto Jr, eles ficaram à frente do programa por quatro anos, até Hickmann deixar a atração para tocar outros projetos.

A apresentadora chegou a negar o envolvimento com o chef de cozinha. Procurada pela coluna de Lucas Pasin, a apresentadora, por meio de sua assessoria, falou: "É mentira, eu vi o vídeo e não sei de onde ele tirou isso tudo".

Namoro assumido

A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora. Sem dar mais detalhes sobre a relação, os representantes de Ana Hickmann confirmam se tratar de um namoro.

Após a declaração da assessoria, Ana assumiu o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu.

Reação dos famosos

Famosos deixaram comentários na publicação da apresentadora. "Parabéns amiga. Vocês merecem ser felizes", disse Gretchen. "Dois queridos. Que essa união seja abençoada de pura luz", comentou Mauricio Mattar. "Deus abençoe vocês", disse Cacau Protásio.