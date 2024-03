Zendaya e Emma Stone estão na lista dos looks memoráveis do Oscar 2024

No domingo (10), os olhos dos amantes do cinema e do mundo da moda se renderam a um único evento: o Oscar 2024. Para além de Oppenheimer, que levou 7 estatuetas, se pudesse existir uma premiação paralela dentro da maior festa da sétima arte, sem dúvidas, essa seria para o tapete vermelho.

Uma curiosidade em torno do "red carpet' é que, apesar de ter se tornado uma marca registrada do evento a partir de 1964, a escolha da sua cor vermelha é algo mais recente. Foi usado em 1992, na estreia do filme "Robin Hood". Desde então, looks como o vestido rosinha bebê Ralph Lauren de Gwyneth Paltrow, em 1999, e o cisne da Bjork, em 2001, tornaram-se icônicos no nosso imaginário.

Em 2024, quem entra para lista das mulheres memoráveis é Zendaya. A atriz de Duna atraiu os holofotes da 96ª edição da premiação vestindo um Armani Privè com pegada oitentista, estampado, em tons de rosa e prata.

Outro destaque da noite foi a Carey Mulligan. Vestindo uma releitura da Balenciaga em preto e branco, inspirada em um modelo de 1951 desenvolvido exclusivamente para ela, foi considerado um dos visuais mais exuberantes da noite. Ainda na rota do bicolor, Greta Lee com seu Loewe em estilo neo-clássico também chamou atenção.

Zendaya no Oscar 2024 Imagem: Aliah Anderson/Getty Images

Melhor atriz do ano por "Pobres Criaturas", Emma Stone personificou com seu vestido Louis Vuitton o retorno da proposta "ladylike", com cinturas marcadas e a silhueta peplum. Nem o incidente na parte de trás que a incomodou na hora de receber o prêmio tirou o brilho do look. Quem também aderiu à proposta foi Lupita Nyong'o, Da'Vine Joy, Erika Alexander e Ariana Grande.

Emma Stone no Oscar 2024 Imagem: Mike Coppola/Getty Images

No masculino, o ponto alto foi o visual setentista. Calças com visual flare, camisas abertas sem gravata e texturas acetinadas vestiram artistas como Ryan Gosling, Bradley Cooper, Simu Liu e Scott Evans. Broches e lapelas trabalhadas tornaram-se os detalhes da vez, como no look de Colman Domingo.

Do preto e branco ao metalizado, do vintage ao contemporâneo e do informal ao tradicional, a 96ª edição do Oscar, sem dúvidas, foi uma das mais plurais em termos de estilo. O evento reflete os desejos de uma moda que passeia por inúmeras referências, não se engessa em cartilhas, expressa seu lado político e consciente, comprovando que a vida imita a arte.