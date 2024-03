Yasmin 'sente que vai vazar' do BBB 24 e torce por volta de Maycon

Yasmin Brunet especulou hoje (11) a volta de participantes do BBB 24 (Globo) e disse que sua intuição indica que ela será a próxima eliminada.

O que aconteceu

Em conversa com Leidy Elin e Lucas "Buda", Yasmin disse que "sente" que será eliminada amanhã (12). "Nesse momento, a minha intuição me diz que eu vou vazar. A mesma intuição que me disse que iam me indicar. Então... tá tranquilo", disse.

Na mesma conversa, ela torceu para que novos participantes entrassem na edição. "Tá louca, vai ser bom", respondeu Leidy. "Ou repescagem, tanto faz, qualquer um dos dois para mim"

"É, que entre gente. Tomara que o Maycon volte", continuou Yasmin, citando o primeiro eliminado do BBB 24. Lucas questionou: "Mas a 30 dias de o programa acabar vai entrar alguém?"

"Queria que o Maycon chegasse aqui do nada", insistiu Yasmin. "Tá precisando".

Leidy concordou: "Pô, vai torar. Ele surtava do nada", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 305542 votos 6,01% Isabelle 18,55% Lucas Henrique 75,44% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 305542 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

