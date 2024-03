Yas: Elenco do BBB 24 abre mão do prêmio antes da final - e isso é péssimo

Yasmin Brunet, 35, comentou durante o café da manhã que acreditar estar prestes a deixar o BBB 24 (Globo). Ela se referiu a Davi, 21, como 'exterminador de Camarotes' e reforçou a tese de que ele e Beatriz, 23, já seriam os pré-campeões da temporada.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou o derrotismo que permeia a atitude de boa parte do confinamento a esta etapa do jogo. "Eles já entregaram o prêmio para a Bia e o Davi. Na cabeça deles, ele é o grande campeão e ela a vice. Já estão abrindo mão do prêmio antes mesmo de a final chegar - o que é uma péssima postura dentro da jogou."

Yas recordou que nem sempre o campeão é o que mais sai ganhando com a participação no Big Brother Brasil. "'Ah, mas fulano já ganhou...' E só por isso você vai ficar deitada dentro do quarto, sem fazer nada? Porque qualquer pessoa pode ganhar e ao mesmo tempo não ganhar o BBB. Quem é o campeão da edição 'tal'? Não vemos, passou na minha rua e não sabemos."

A apresentadora citou Kerline Cardoso, 31, como exemplo de quem fez do limão uma limonada a partir de uma curta aparição no reality. "Ela conseguiu se reinventar mesmo sendo a primeira eliminada da temporada de que participou. Quantas pessoas da edição dela que nem lembramos de ter passado pela porta do BBB?"

