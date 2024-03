Whoopi Goldberg opina após Kate Middleton editar foto: 'Todo mundo faz'

Whoopi Goldberg, 68, defendeu a foto polêmica de Kate Middleton, 42, que foi criticada por sofrer alterações.

O que aconteceu

Em uma conversa com o programa The View desta segunda-feira (11), a atriz saiu em defesa da princesa por ter compartilhado uma foto alterada. "Conheço poucas pessoas que não manipulam suas próprias fotos. Quero dizer, tudo que você precisa fazer é 'deslizar'. Deus sabe que as pessoas têm a aparência dessas fotos. Ela está fazendo a mesma coisa!"

Para Goldberg, "ela pode ser a futura rainha, mas ainda é uma fotógrafa amadora". No pedido de desculpas, Kate admitiu a manipulação, explicou ser principiante na fotografia e revelou estar experimentando programas de edição.

"Tenho certeza que nenhum de vocês jamais mexeu em suas fotos", disparou sarcasticamente a atriz de "Mudança de hábito" para suas co-apresentadoras. Ana Navarro, 52, admitiu também usar edições: "Se manipular fotos fosse crime, as Kardashian, minha melhor amiga e eu estaríamos em prisão perpétua."

"Eu não falei que é algo que todo mundo faz?" declarou Whoopi. Ela ressaltou que já teve rugas editadas, sua "cor clareada" e até ganhou um nariz diferente ao ser capa de revista. "As pessoas podem fazer o que quiserem com as fotos - isso não deveria ser uma surpresa", finalizou.