BBB 24: Isabelle, Lucas Buda e Yasmin Brunet estão no 12º Paredão

O 12º Paredão do BBB 24 (Globo) está formado entre: Lucas Buda, Isabelle e Yasmin Brunet. O mais votado será eliminado na terça (12). Quem você quer tirar do jogo?

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 158826 votos 5,78% Isabelle 17,80% Lucas Henrique 76,41% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 158826 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Poder do Anjo e Poder Curinga

Lucas Buda, vencedor da Prova do Anjo, imunizou Leidy Elin. No entanto, o brother não ganhou a imunidade, já que tirou como consequência da Prova do Líder um lugar direto no Paredão.

Admiro a luta, a personalidade, a força. Sempre lutou pela vida. Buda

O brother também arrematou o Poder Curinga da semana, chamado Poder Absurdo. Ele pôde salvar uma das sisters que estavam na mira da líder Beatriz, e escolheu Pitel.

Uma pessoa que eu admiro muito, a gente troca muito aqui no jogo, sei que luta muito, tanto no jogo quanto na vida. Buda

BBB 24: Lucas imuniza Leidy e Pitel Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação do Líder

Beatriz, a Líder indicou Yasmin Brunet para a berlinda.

A vendedora explicou sua indicação afirmando que a decisão foi feita após aos últimos posicionamentos da sister na casa. "Eu não esperava isso dela porque a gente era próxima."

BBB 24: Beatriz faz indicação ao Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem votou em quem no Confessionário

Bin Laden votou em Matteus;

Yasmin Brunet votou em Matteus;

Davi votou em MC Bin Laden;

Fernanda votou em Matteus;

Lady Elin votou em Davi;

Alane votou em MC Bin Laden;

Giovanna Pitel votou em Matteus;

Giovanna votou em Matteus;

Isabelle votou em MC Bin Laden;

Matteus votou em MC Bin Laden;

Raquelle votou em Matteus;

Lucas Buda votou em Alane.

Contragolpe do alvo salvo

Como foi salva do Paredão por Lucas Buda, Pitel também teve o poder de puxar alguém para o Paredão. Com isso, ela puxou Isabelle.

Pitel justificou: "Dentre as opções disponíveis que eu tenho de voto, vou mandar a Isabelle, porque Davi e Alane acabaram de voltar de um Paredão."

Não vejo movimentações de jogo dela. Pitel

BBB 24: Isabelle é puxada para o 12º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Matteus venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana na casa. Lucas, Matteus e Isabelle participaram da Prova de hoje. Yasmin não participou por ser indicado pelo líder.

Cobertura especial do UOL no BBB

