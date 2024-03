Veja a defesa dos emparedados do 12º Paredão do BBB 24

Isabelle, Lucas Henrique e Yasmin Brunet estão emparedados na 12ª berlinda do BBB 24 (Globo). Confira os motivos de cada um para fica no jogo.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 98568 votos 6,30% Isabelle 17,49% Lucas Henrique 76,21% Yasmin Brunet

O que aconteceu

A líder Beatriz indicou Yasmin Brunet direto ao Paredão. Após ser o primeiro a sair da Prova de Resistência do Líder, Lucas estava emparedado. Como poder de puxar, Pitel indicou Isabelle à berlinda. Na votação da casa, Matteus se deu mal, com 6 votos, sendo o mais votado. Após a Prova Bate e Volta, o gaúcho se salvou da berlinda.

Isabelle: "Quero muito contar com o apoio de todo mundo Cada um tem seu jeito de jogar, e esse é o meu, que vocês já conhecem. Estou aqui pelos meus sonhos"

Lucas Henrique: "Aprendi com meu mestre que jogo tem que ser jogado, e estou aqui jogando, usando todas as peças que o jogo me dispõe. Tô aqui mas eu não tô sozinho"

Yasmin: "Tô aqui nesse jogo muito louco, jogando com o coração, com um pouquinho de estratégia que nem sempre dá certo. Vocês estão me conhecendo melhor, espero que vocês estejam gostando. Quero muito continuar aqui!"

