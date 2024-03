Thiago: Crise nas novelas das sete não é só de audiência, é também criativa

A Globo estreou na semana passada sua nova novela das 19h, "Família é Tudo". Escrita por Daniel Ortiz, autor de êxitos como "Salve-se Quem Puder" (2020/2021) e "Haja Coração" (2016), a obra vem com a missão de levantar a audiência da antecessora, "Fuzuê".

O colunista Thiago Stivaletti recordou, no programa Splash Vê TV, que há tempos a Globo vem claudicando nessa faixa da grade. "O horário das 7 da noite é o que mais está em crise na Globo. É o horário que menos tem emplacado sucessos. Atualmente, só temos [como exceção a tal regra] a Rosane Svartman, que é uma autora absolutamente antenada com as questões da contemporaneidade."

Ele elogiou o trabalho da roteirista em "Vai na Fé" (2023), último folhetim a fazer sucesso às 19h. "Rosane fez uma novela feminina, feminista, com uma mulher preta como protagonista, colocando as questões de raça e de gênero - tudo isso estava em 'Vai na Fé'. Foi uma novela que marcou demais."

Para Stivaletti, o grande problema está na receita fraca dos títulos mais recentes da faixa. "São umas tramas meio bobinhas, meio simplórias - e não só as tramas em si. Os diálogos também não acontecem muito, os personagens dão uma patinada... É um horário em que sentimos falta de um Silvio de Abreu, fazendo suas comédias malucas."

De Silvio a Ana Maria, apresentadores longevos são os mais amados da TV

Na edição desta semana do programa Splash Vê TV, os colunistas Marcelle Carvalho e Thiago Stivaletti discutiram a possibilidade de o etarismo estar começando a sair de cena na Globo. Prova disso é o sucesso de Enrique Diaz, 56, na Dança dos Famosos e o protagonismo de Arlete Salles, 85, na novela "Família é Tudo".

Na visão de Thiago, esse 'anti-etarismo' pode ser novidade na dramaturgia da casa - mas não no entretenimento. "O público de casa é bastante conservador, no bom e no mau sentido: repele novidades e prefere coisas mais tradicionais. Desde os anos 60, os apresentadores são longevos, e a audiência gosta disso. Eles não são exceção, são a regra."