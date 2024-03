Tadeu Schmidt 'dá cortada' ao vivo em Beatriz no BBB: 'Fico constrangido'

Durante a formação do 12º Paredão do BBB 24 (Globo), Tadeu Schmidt deu uma 'cortada' ao vivo em Beatriz, a Líder da semana na casa.

O que aconteceu

Minutos após liberar Alane e Davi do Castigo do Monstro, Tadeu entrou na casa, através do telão, para dar início na formação do Paredão.

Assim que apareceu, Beatriz o elogiou: "Tadeu, você está um gato." O elogio é repetido frequentemente, sempre que o apresentador aparece na casa. Neste domingo (10), no entanto, Tadeu respondeu à brincadeira.

Bia, eu já liberei o pessoal do Monstro, eu vou te liberar deste castigo de ter que me elogiar todos os dias. Não precisa, eu fico constrangido. Elogio demais, a gente também fica assim. Minha mãe que faz isso todos os dias, fala que estou lindo. Tadeu

Ao ouvir, Bia disse que ela [a mãe do apresentador] não está mentindo e acrescentou não ser castigo elogiá-lo.

A resposta do apresentador foi comentada no X, antigo Twitter:

Achei tão feinho o corte do Tadeu na Bia, é sempre tão inocente, nunca vi vt nisso, vai entender -- yngridd canteiro (@yngriddcanteiro) March 11, 2024

Tadeu é um palhaço 🤡.

Foi ele que disse que nunca era elogiado e agora cortou a Bia. 🤑 -- Serra 🌎🇵🇹🇺🇲🇧🇷 (@serra_1960) March 11, 2024

Não agora mudando de assunto.



E o "fora educado" que o Tadeu deu na Bia hoje??



Foi tipo: CHEGA, não aguento mais você repetindo a mesma coisa. Perdeu a graça, se é que um dia teve. KKK #BBB24 -- мαн. (@onlymahh) March 11, 2024

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 152442 votos 5,79% Isabelle 17,55% Lucas Henrique 76,66% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 152442 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

