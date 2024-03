Sthefany Brito anuncia que está grávida

A atriz Stefhany Brito, de 36 anos, revelou neste domingo, 10, que está grávida de seu segundo filho. Em uma publicação feita no Instagram, a atriz também mostrou o chá revelação do bebê, que é um menino.

"E nem nos meus melhores sonhos imaginei tantas bênçãos na minha vida", escreveu a atriz na publicação. "Nossa família está crescendo e com o coração cheio de gratidão e alegria viemos dividir com vocês a melhor notícia dos últimos tempos. Tem baby no forninho".

Sthefany já é mãe de Enrico, de 3 anos, fruto de seu casamento com Igor Raschkovsky. Segundo ela, o novo bebê já é esperado "especialmente" por Enrico. "[Ele] todo dia pergunta quando você vai chegar e já está cantando 'Parabéns pra Você'", escreveu a atriz.

A notícia foi recebida com alegria por amigos e familiares de Sthefany. "Vem com tudo esse neném", escreveu Kayky Brito, irmão da atriz. "Que felicidade", comentou o ator Bruno Gagliasso.