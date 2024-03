Sister justifica o afastamento de Bin: 'É para não dar uma recaída'

Na sala da casa do BBB 24 (Globo), Raquel e Giovanna conversaram sobre o comportamento de Bin. O assunto em questão era o afastamento do brother em relação à mineira, com quem já teve um relacionamento durante o confinamento.

O que aconteceu

Depois do término do relacionamento entre Giovanna e Bin, as sisters analisam o distanciamento do brother.

"Ainda me falou, muito tempo atrás: 'A gente pode continuar a amizade, não tem nada a ver, a gente pode continuar conversando'. No começo, é esquisito, mas hoje não tem porque não conversar. Mas, do mesmo jeito, evita. Onde eu estou, [ele] não está. Onde eu chego, sai", relatou Giovanna.

"Talvez é para não dar uma recaída", ponderou Raquele.

"Capaz! Recaída, Raquele?! Não consegue conversar comigo", respondeu a mineira.

"É, ele vai querer, você vai dar um fora e vai ficar feio", argumentou a doceira.

