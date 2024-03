Sem vídeo da esposa, Lucas diz estar mal: 'Dificuldade de rir, interagir'

Lucas voltou a mencionar hoje (11) a ausência de um vídeo da esposa, Camila Moura, no seu Almoço do Anjo de ontem no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na área externa, Lucas contou para Yasmin que continua incomodado por não ver sua esposa nos vídeos enviados para seu almoço.

Tô um pouco mal de ontem, parada do vídeo. Tem horas que eu esqueço, horas que lembro. Horas que dói mais, horas que dói menos… Hoje me sinto mais retraído, com dificuldade de rir, interagir Lucas

Yasmin mencionou que "era normal", uma vez que o brother está no Paredão. "É forçação fingir que tá feliz no Paredão. Óbvio que vai estar mais na sua", disse.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 431905 votos 5,43% Isabelle 17,20% Lucas Henrique 77,37% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 431905 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash