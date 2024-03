Só com cartão black? Como ter acesso a salas vips nos aeroportos

Menu assinado, terraços ao ar livre e com uma bela vista, uísque bar com drinques exclusivos e outro para a degustação de vinhos selecionados por um sommelier. Poderia ser um breve descritivo de um novo restaurante em São Paulo ou Nova York, por exemplo, no entanto é o novo lounge do aeroporto internacional em Atlanta (EUA), o Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta, à disposição dos clientes da American Express.

A novidade tem decoração inspirada na cidade, em destaque uma oliveira de 50 anos, obras de arte e espaços para trabalhar ou relaxar enquanto os passageiros aguardam o voo.

As salas vips são a atração do momento nos aeroportos —algo em torno de 1.400 em 140 países— com diferentes tipos de serviços e vantagens. Elas sempre existiram e eram destinadas a um público seleto, que voava de primeira classe e executiva. A expansão se deve, em grande parte, aos cartões de crédito, que dão, conforme a categoria, acesso a elas e aos serviços concedidos.

Existem outras maneiras de conseguir acesso, mas quase sempre resume-se a pagar: seja por um cartão black do seu banco, pelo uso avulso, tarifa aérea mais alta ou serviço específico de algum banco. Não tem muito jeito.

Quem consegue o acesso costuma chegar antes para relaxar enquanto aguarda o embarque (e chegue antes mesmo, há filas de mais de 1 hora para acesso a algumas salas vip, viu?!), fazer uma refeição aproveitando os quitutes —alternativa aos valores cobrados nos restaurantes e lanchonetes nos aeroportos—, e até mesmo trabalhar nas estações e espaços de reuniões com internet.

VipLounge, da Mastercard, em Guarulhos: dá pra se esbaldar antes de voar, né? Imagem: Divulgação Mastercard

Sala de entretenimento, espaço kids, guarda-volumes e chaise longue para repouso são alguns dos mimos e atrativos que incluem mobiliário assinado por designers brasileiros, varandas panorâmicas e até itens de cama, mesa e banho da marca Trousseau estão na lista.

As regras de uso, como horários, capacidade, tempo de permanência e direito a dependentes, variam de sala para sala. Algumas delas permitem acompanhantes e em outras somente mediante pagamento.

As bandeiras dos cartões ofertam um determinado número de ingressos gratuitos por ano, de 2, 4 ou 12, até ilimitado.

A Latam disponibiliza em uma das suas salas no aeroporto de Guarulhos (GRU), em São Paulo, itens como toalhas, sabonetes, hidratante, xampu e condicionador.

Já o lounge da Azul, na área internacional do aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), tem home theater.

O Santander Unlimited Dupla Oferta Master e Visa garante acessos ilimitados e mais 8 convidados.

No Ambaar Lounge, responsável pelas salas vip nos aeroportos internacionais de Belo Horizonte e Confins (MG), Fortaleza, Salvador, Campinas (SP) e Porto Alegre, os valores para compra do chamado one day pass varia de R$ 200 em Salvador, área de pré-embarque, para 4 horas de uso, R$ 300 para 6 horas, com valor de R$ 50 por hora extra; a R$ 230, R$ 350 e R$ 60, respectivamente, no embarque internacional em Confins, Fortaleza e Porto Alegre.

Já o espaço do banco Safra, localizado no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, que serve refeição kosher, recebe, além dos clientes que se encaixam nos critérios, os viajantes que realizaram operações de câmbio pelo banco, em dólar ou outra moeda, desde que seja equivalente ou acima de US$ 1.500.

Há também programas como LoungeKey, Priority Pass e Dragon Pass, que possuem portfólios de salas pelo mundo, associadas a cartões ou não, sendo possível fazer planos anuais ou pagar uma taxa para usufruir dos espaços nos aeroportos.

Por exemplo, o LoungeKey dá acesso a restaurantes e spas fora dos ambientes exclusivos; é possível obter descontos em salões de beleza e lojas dos aeroportos.

VipLounge, da Mastercard, em Guarulhos: diversas opções de drinques Imagem: Divulgação Mastercard

O Banco Inter, que possui uma sala vip em GRU e a segunda no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba (CWB), aceitará pontos do programa de fidelidade Inter Loop.

Já o Itaú Unibanco concede acessos ilimitados e gratuitos a salas vip em diversos aeroportos ao redor do mundo, como é o caso de quem tem o Itaú Private The One Mastercard e Itaú Personnalité Mastercard The One.

O Bradesco Cartões Lounge encontra-se nos aeroportos GRU —nos embarques internacional e doméstico—, em Congonhas, na capital paulista, no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e em Curitiba, além de parcerias em outros aeroportos. Quem usa as versões corporativas também conta com acesso gratuito e ilimitado a alguns lounges.

Lounge Gol Smiles no Galeão (RJ) Imagem: Divulgação Gol Smiles

As companhias aéreas oferecem ambientes próprios e parcerias com empresas para que os clientes possam usufruir das comodidades enquanto aguardam seus voos em viagens internacionais. Desde agosto, o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, possui dois lounges da Gol Smiles, nos portões nacional e internacional.

Mais incomum alguns anos atrás, hoje em dia existem também lounges para voos nacionais. No Brasil, só em Guarulhos, das 24 salas vips, 10 estão localizadas no setor doméstico.

Pelos aplicativos da Mastercard, Visa ou Amex pode-se consultar o número de entradas liberadas a cada cliente, salas vip disponíveis por aeroporto/terminal, além de benefícios, como descontos em lojas e restaurantes. No caso da Visa é oferecido também o Fast Pass, fila própria para raio-X em GRU.

Todas as empresas recomendam conferir nos sites os preços e benefícios ofertados, pois podem sofrer alterações. Os valores citados na reportagem foram pesquisados em fevereiro de 2024.