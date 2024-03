Rodrigo Hilbert homenageia sogra que morreu 25 dias após diagnóstico de câncer

A mãe da apresentadora Fernanda Lima, Maria Tereza, morreu na noite do último sábado, dia 9, apenas 25 dias após o diagnóstico de um câncer no pâncreas. Marido de Fernanda, o também apresentador Rodrigo Hilbert fez uma homenagem para a sogra neste domingo, 10.

"Lembro do dia que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou", escreveu o genro, que disse ter sido uma alegria conhecê-la.

Na legenda de um vídeo em que toca triângulo enquanto acompanha Maria Tereza ao violão e voz, Rodrigo afirmou que sempre se impressionou com a versatilidade da sogra. "Era marceneira, carpinteira, pintora, cozinheira, cantora e, inacreditavelmente, tocava qualquer instrumento. Mas um dos teus maiores feitos foi ter construído uma família incrível", publicou.

Ele disse que vai sentir saudades de ouvi-la chamá-lo de "genrinho". E fechou a postagem com um recado carinhoso para ela. "Tequinha, te amo! Desculpa qualquer coisa!", afirmou.

Mensagem de Fernanda Lima

"Teca! Minha mãe! Minha inspiração de vida, de arte, de generosidade, dedicação, ironia e graça! Minha rede de segurança, meu sorriso maior! Foram dias difíceis. Muito difíceis. Mas foi tanto amor que estou apaziguada", escreveu a apresentadora no sábado, após morte de Maria Tereza.