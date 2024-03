Regina Duarte é condenada por uso indevido de imagem da atriz Leila Diniz

Regina Duarte, 77, foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização à diretora Janaina Diniz Guerra, filha da atriz Leila Diniz.

O que aconteceu

Juizado Especial da Lagoa, no Rio de Janeiro, entendeu que a atriz fez uso indevido de uma imagem de Leila. A informação foi confirmada pela reportagem de Splash.

Justiça deu um prazo de 48 horas para que o vídeo seja retirado das redes sociais da artista. A multa em caso de descumprimento é de R$ 1 mil por dia.

Advogada Maria Isabel Tancredo, que representa Janaina Diniz no processo, comentou a decisão. "A vinculação da imagem da atriz a uma defesa tão explícita da ditadura militar é absurda e merece toda a repulsa e punição. É uma utilização indevida e grave da imagem da atriz."

Procurada pela reportagem, a defesa de Regina Duarte não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.

O processo

No ano passado, Janaina Diniz entrou com um processo contra Regina Duarte por uso indevido de imagem e "violação à honra" da mãe.

Uma foto das atrizes Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Wilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell em protesto contra a censura e a ditadura militar, de 1968, foi utilizada em outro contexto em dois momentos, primeiro por Regina Duarte e depois pelo Partido Liberal e Michelle Bolsonaro.

Em dezembro do ano passado, Regina Duarte publicou em seu Instagram um vídeo em defesa da ditadura militar, reproduzindo um discurso de Jair Bolsonaro em defesa do golpe militar. No trecho em que o vídeo afirma que "64 foi uma exigência da sociedade" e que "as mulheres nas ruas pediam o restabelecimento da ordem", a foto das seis atrizes é utilizada para ilustrar as falas.

"A memória de minha mãe é de total ruptura com todo o conservadorismo defendido pelo PL e por Michelle Bolsonaro que, em sua época, foi imposto pela ditadura militar, regime ao qual ela se opôs", disse Janaina Diniz, à época, em nota enviada a Splash.