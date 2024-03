'Simplão' de olhos brilhantes: quem é Cillian Murphy, que ganhou Oscar

Vencedor do Oscar de melhor ator pelo papel principal em "Oppenheimer", Cillian Murphy, 47, tem uma parceria de longa data com o diretor Christopher Nolan e faz de tudo para manter sua vida pessoal longe dos holofotes.

Conheça Cillian Murphy

Vida na Irlanda. Filho de um funcionário público e uma professora de francês, Cillian Murphy nasceu em 25 de maio de 1976, em Douglas, subúrbio da cidade de Cork, na Irlanda. O ator cursou direito na University College Cork, mas desistiu do curso para focar na carreira artística.

Quase um rockstar? Antes de se tornar ator, porém, Murphy cantou e tocou guitarra em uma banda, The Sons of Mr Green Genes, com seu irmão, segundo a revista Men's Health. O grupo, inclusive, recusou um contrato de cinco álbuns com uma gravadora de Londres.

Acho que já superei isso. Houve um período nos meus 20 anos em que me perguntei como as coisas teriam sido, mas rapidamente percebi que havia um limite na minha capacidade como cantor, compositor e músico. Olhei para outras bandas e outros músicos e percebi que não estava nessa categoria. Então isso me fez sentir menos triste. Não acho que falte minha música no mundo.

Cillian Murphy em entrevista ao The Irish Times

Início da carreira no teatro. Depois de desistir da música, segundo a GQ, ele conseguiu o primeiro papel para o qual fez o teste. A obra que mudou sua vida —e sua primeira peça— foi "Disco Pigs", sobre as trágicas desventuras de dois adolescentes irlandeses do dramaturgo irlandês Enda Walsh. Com o trabalho, Murphy viajou pelo Reino Unido, Europa e Canadá.

Tudo aconteceu comigo em um mês, em agosto de 1996: nos ofereceram um contrato de gravação, fui reprovado nos exames de direito, consegui o papel em Disco Pigs e conheci minha esposa.

Cillian Murphy em entrevista à GQ

Sucesso com "Peaky Blinders". A série de sucesso da BBC, disponível na Netflix, tem Murphy como Thomas Shelby, o líder de uma gangue inglesa de origem cigana do início do século 20. A produção durou de 2013 a 2022. Murphy ganhou vários prêmios no Reino Unido e na Irlanda por sua atuação.

Parceria antiga com Christopher Nolan. "Oppenheimer" não é o primeiro trabalho de Murphy com Nolan. Antes do protagonista que lhe rendeu o Oscar de melhor ator, ele também teve papéis coadjuvantes na trilogia de "Batman", "A Origem" e "Dunkirk".

Cillian Murphy vive J. Robert Oppenheimer no filme dirigido por Christopher Nolan Imagem: Divulgação

Nolan contou ao Deadline que viu Murphy pela primeira vez em uma foto de seu papel em "28 Dias Depois" —e ficou impressionado com os olhos azuis brilhantes e a presença do ator. O diretor disse que assistiu ao filme e convidou Murphy para fazer um teste para ser o próprio Batman em "Batman Begins". O papel acabou ficando com Christian Bale, mas Murphy conseguiu o papel do vilão Dr. Jonathan Crane, o "Espantalho".

"Rejeição" à fama. Murphy é uma pessoa reservada e prefere uma vida calma e privada, como disse ao The Independent em 2014: "Eu pego o ônibus, pego o metrô, vou até a loja, pego o leite e faço coisas normais. Eu odiaria se isso se tornasse impossível. Como ator, você deveria interpretar pessoas reais, então parece essencial viver como uma pessoa normal."

Ator não está no Instagram ou no X, o antigo Twitter. Segundo a GQ, ele não tira fotos com os fãs —em vez disso, pergunta se pode apertar a mão deles, conversar ou autografar alguma coisa.

Estou muito feliz por estar fazendo o que amo. Tenho muita sorte. Mas não gosto do lado da personalidade em ser ator. Não entendo por que deveria entreter e ser brilhante em um talk-show. Não sei por que, de repente, isso é esperado de mim.

Cillian Murphy em entrevista ao The Guardian

Murphy é casado com a artista irlandesa Yvonne McGuinness. Os dois se conheceram em 1996, se casaram em 2004 e são pais de dois filhos: Malachy e Aran, nascidos em 2005 e 2007. A família voltou a viver na Irlanda em 2015, depois de passar cerca de 15 anos em Londres.