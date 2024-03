Pitel aponta preferência de Bia e Davi: 'Sentir isso aqui é outra coisa'

Pitel e os brothers do quarto Gnomo apontaram que sentem o favorecimento de Bia e Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Pitel e Yasmin mostraram um descontentamento com o rumo do jogo, pois sentem que existe uma preferência do público e produção por Beatriz e Davi.

As sisters apontaram que os dois não recebem as consequências que elas acham devidas por suas atitudes.

Yasmin: "Se for aquilo que a gente tá pensando, com razão, sem razão, não faz diferença nenhuma. Todo mundo vai passar pano pra tudo pros dois. Não faz mais diferença"

Fernanda: "Parece que os dois já se sentem nessa posição. Os dois estão se fortalecendo muito, cada vez mais"

Pitel: "Porque já entenderam. E se não entenderam, a galera deixa claro. O externo deixa claro: 'É vocês!'. (...) Faltam 30 dias pra terminar o programa, é meio óbvio que já tem alguém que tem mais chance do que outras pessoas. É óbvio que tem, não sou criança, não sou menina. Não vou dizer: 'A essa altura do jogo ,o jogo tá indefinido'. P*rra nenhuma, tá definido. Pode ser que mude, é verdade. E tá tudo bem lá fora isso acontecer, já está na hora, acompanhando o programa. Isso aí eu entendo. Agora você sentir isso aqui dentro é outra completamente diferente"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 12º Paredão? Resultado parcial Total de 167688 votos 5,97% Isabelle 18,08% Lucas Henrique 75,95% Yasmin Brunet Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 167688 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash