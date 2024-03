'Peladão do Oscar': fotos mostram o que John Cena vestia por baixo de look

Imagens mostram que John Cena, 46, estava usando um traje de segurança por baixo do "look peladão", durante a cerimônia do Oscar 2024.

O que aconteceu

O astro surgiu "sem roupa" no Oscar 2024 para anunciar o vencedor na categoria de Melhor Figurino. Ele subiu ao palco simulando usar apenas um envelope para encobrir a região íntima.

Antes da apresentação, o ator brincou com o apresentador Jimmy Kimmel. Cena disse que o corpo masculino "não é piada", em alusão à objetificação de corpos femininos no cinema.

A brincadeira foi alvo de elogios do público. Ao aparecer no palco, Cena foi aplaudido pelos convidados presentes no Oscar.

John Cena foi flagrado por fotógrafos presentes nos bastidores do evento Imagem: Handout/Getty

John Cena foi um dos assuntos mais comentados do Oscar 2024 Imagem: Getty