'O Senhor dos Anéis' e mais: saiba quais são os maiores vencedores do Oscar

O Oscar 2024 acontece neste domingo, 10 de março, e vai consagrar os principais nomes de Hollywood em 2023.

Indicado em 11 categorias, "Pobres Criaturas" pode se tornar um dos maiores vencedores da história da premiação ao lado de filmes como "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" e "Titanic".

Saiba quais são os maiores vencedores do Oscar:

Melhor Filme

Três filmes dividem o pódio de maiores vencedores do Oscar. São eles "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei", "Titanic" e "Ben-Hur".

Cada um venceu 11 estatuetas. "Ben-Hur" foi o primeiro a alcançar o recorde, em 1959; Já "Titanic" e "O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei" chegaram ao topo em 1998 e 2004, respectivamente.

Melhor Ator

Daniel Day-Lewis é o único artista a vencer três vezes como Melhor Ator no Oscar. Após seis indicações, ele levou o prêmio por seus trabalhos em "Meu Pé Esquerdo" (1989), "Sangue Negro" (2007) e "Lincoln" (2012).

Jack Nicholson também conta com três prêmios do Oscar. No entanto, ele venceu duas vezes como Melhor Ator, por "Um Estranho no Ninho" (1975) e "Melhor É Impossível" (1997), e uma como Melhor Ator Coadjuvante, por "Laços de Ternura" (1983).

Melhor Atriz

Katharine Hepburn é um dos maiores nomes da história do Oscar. Com 12 indicações ao todo, ela venceu quatro vezes na categoria de Melhor Atriz.

Meryl Streep, por outro lado, é a recordista em indicações, com 21 no total. Contudo, ela venceu "apenas" três vezes: duas como Melhor Atriz, por "A Escolha de Sofia" (1982) e "A Dama de Ferro" (2011), e uma como Melhor Atriz Coadjuvante, por "Kramer vs. Kramer" (1979).

Melhor Direção

Entre os diretores, a lenda de Hollywood John Ford é o recordista de vitórias. Ele conquistou quatro estatuetas de Melhor Direção entre cinco indicações.

Ford levou o prêmio por "O Delator" (1936), "As Vinhas da Ira" (1941), "Como Era Verde o Meu Vale" (1942) e "Depois do Vendaval" (1953). Em seguida aparecem Frank Capra e William Wyler, com três estatuetas cada.

