O que é o Flat White, o cafezinho com leite homenageado pelo Google hoje

Você já viu o doodle do Google hoje? Prepare-se para ficar com vontade de tomar um cafezinho. Não qualquer um, claro. Nesta segunda (11), a gigante homenageia o Flat White. Mas, afinal, que é o tal café de nome gringo?

Quem conta mais sobre a bebida ao UOL é Natália Braga, professora de café do Santo Grão, torrefadora e "licensed Q-grader".

Flat White Imagem: Getty Images

A bendita bebida nada mais é que uma versão australiana do café com leite.

Ele é feito com duas doses de espresso mais concentrado — o ristretto — e leite vaporizado numa textura mais lisa e fina , explica Natália.

Na hora de pedir, não confunda com o latte, que tem um sabor de espresso mais diluído e com mais leite. Na hora de fazer, a professora dá as dicas:

"O barista precisa usar um grão que entregue bastante doçura e de torra média de preferência. O espresso vai ser ajustado para o ristretto porque o sabor principal é mais intenso em café. O leite vaporizado, mas sem formar muita crema. Apenas o bastante para formar uma latte art", conta.

Latte art nada mais é do que a técnica que desenvolve desenhos - e até esculturas - lindíssimos (e muitas vezes mega sofisticados) com leite sobre o café.

Latte art no Flat White Imagem: Getty Images

É uma bebida, em resumo, mais líquida do que cremosa , resume.

Achou que é só um "pingado gourmet"? Nada disso.

"A principal diferença do pingado é a quantidade de leite e o sabor marcante de café que o Flat White vai ter. Bebedores de flat white com frequência já apreciam um bom espresso. Enquanto o paladar do brasileiro que gosta do pingado gosta mais do coado", esclarece.